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Кочергін у складі "Ракува" став чемпіоном Польщі з футболу

"Ракув" уперше в історії виграв чемпіонат.

Кочергін у складі "Ракува" став чемпіоном Польщі з футболу
Владислав Кочергін
Фото: ФК "Ракув"

У рамках 31-го туру польської "Екстракласи" лідер чемпіонату "Ракув" на виїзді грав із "Короною" та зазнав мінімальної поразки – 0:1.

Однак за рахунок несподіваного програшу єдиного реального суперника "Ракува" у боротьбі за чемпіонство "Легії" від "Погоні" (1:2) клуб з Ченстохова став недосяжним для варшав'ян – за 3 тури до фінішу гандикап в 11 очок зберігся.

Таким чином, чемпіоном Польщі став український хавбек "Ракува" Владислав Кочергін, який у звітному матчі вийшов у стартовому складі та відіграв на полі "Сузука Арени" трохи більше години.

Відзначимо, що для команди українця це перше "золото" чемпіонату в історії.

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На рахунку 27-річного Кочергіна 6 голів та 2 асисти у 30 матчах місцевого чемпіонату.

Огляд матчу "Корона" - "Ракув".

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