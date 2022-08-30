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Українець Кочергін увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Польщі

Владислав успішно виступає за "Ракув".

Українець Кочергін увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Польщі
Владислав Кочергін
Фото: ФК "Ракув"

Український хавбек "Ракува" Владислав Кочергін увійшов до символічної збірної туру польської Екстракласи, отримавши високу оцінку 7.9 від вебпорталу SofaScore.

В останньому турі чемпіонату Польщі Владислав забив гарний гол у ворота "Шльонська" (4:1).

26-річний півзахисник грає за "Ракув" із березня, коли він вільним агентом перейшов із луганської "Зорі". З того часу в його активі 15 матчів та 4 голи.

Додамо, що після семи турів "Ракув" за втраченими очками йде врівень з лідером чемпіонату плоцькою "Віслою".

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