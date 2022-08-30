На XX чемпіонаті світу з волейболу, що проходить у Польщі та Словенії, чоловіча збірна України здобула свою першу перемогу.

У другому турі підопічні Угіса Крастіньша здобули "суху" перемогу над Тунісом - 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Highlights матчу Україна - Туніс.

Зазначимо, що у своєму стартовому матчі на турнірі Україна програла Сербії – 0:3 (26:28, 21:25, 20:25).

У заключному турі квартету А "синьо-жовті" зіграють з Пуерто-Ріко, які поки на турнірі не виграли жодної партії.

Зустріч пройде 31 серпня і розпочнеться о 21:30 за українським часом.

Додамо, що Сербія першою з квартету A вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Зазначимо, що спочатку турнір планувалося провести в Росії, але через санкції ФІВБ після вторгнення Росії в Україну було ухвалено рішення про перенесення змагань.

З тієї ж причини замість відстороненої від участі збірної Росії на запрошення ФІВБ у чемпіонаті бере участь збірна України.