Яремчук офіційно залишив "Бенфіку" та повернувся до чемпіонату Бельгії

"Брюгге" здійснив трансфер форварда "Бенфіки" Романа Яремчука, повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

26-річний гравець збірної України уклав із "синьо-чорними" контракт, розрахований до літа 2026 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Проте, за інформацією ЗМІ, лісабонський клуб отримає за Яремчука 19 млн євро, включаючи бонуси, а також 10% від суми подальшого перепродажу гравця. Це зробить трансфер українця найдорожчим придбанням в історії "Брюгге".

Roman Yaremchuk tekent tot 2026 bij Club! 🔵⚫️ Welcome, Roman. 🫱🏻‍🫲🏽



🔗 https://t.co/wJvvOCnq4h pic.twitter.com/QpESUoBt0A — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2022

Зазначимо, що чемпіонат Бельгії добре знайомий Яремчуку - з 2017 до 2021 року він виступав за "Гент", за який зіграв у всіх турнірах 152 матчі, відзначившись 61 голом та 18 асистами.

У складі "Бенфики" Роман провів 47 матчів, записавши на свій рахунок 9 забитих м'ячів і 7 результативних передач.