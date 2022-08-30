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Яремчук офіційно залишив "Бенфіку" та повернувся до чемпіонату Бельгії

Роман став гравцем "Брюгге".

Яремчук офіційно залишив "Бенфіку" та повернувся до чемпіонату Бельгії
Роман Яремчук
Фото: ФК "Брюгге"

"Брюгге" здійснив трансфер форварда "Бенфіки" Романа Яремчука, повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

26-річний гравець збірної України уклав із "синьо-чорними" контракт, розрахований до літа 2026 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Проте, за інформацією ЗМІ, лісабонський клуб отримає за Яремчука 19 млн євро, включаючи бонуси, а також 10% від суми подальшого перепродажу гравця. Це зробить трансфер українця найдорожчим придбанням в історії "Брюгге".

Зазначимо, що чемпіонат Бельгії добре знайомий Яремчуку - з 2017 до 2021 року він виступав за "Гент", за який зіграв у всіх турнірах 152 матчі, відзначившись 61 голом та 18 асистами.

У складі "Бенфики" Роман провів 47 матчів, записавши на свій рахунок 9 забитих м'ячів і 7 результативних передач.

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