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Усик повернувся до України після перемоги в реванші з Джошуа

Після перемоги в реванші минуло 8 днів.

Усик повернувся до України після перемоги в реванші з Джошуа
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) в реванші з британцем Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO), який пройшов у Саудівській Аравії 20 серпня, заволодів ще вакантним поясом The Ring, яким володів можливий наступний суперник українця чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі (32–0–1, 23 KO).

Нагадаємо, Усик у Джидді переміг Джошуа роздільним рішенням суддів - 113:115, 115:113, 116:112.

Через 8 днів після поєдинку Олександр повернувся до України. Про це він повідомив у Instagram.

Раніше повідомлялося, що український боксер отримав державну нагороду - орден За заслуги І ступеня.

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