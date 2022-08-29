Ф'юрі відновлює кар'єру заради бою з Усиком за абсолютну першість

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) повідомив WBC, що не завершуватиме кар'єру і залишає титул цієї організації за собою, повідомляє Sky Sports.

Своєю чергою, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що у Ф'юрі є час до 2 вересня, щоб визначитися з планами на кар'єру.

The @WBCBoxing acknowledging the tragedy which happened in the Fury family and in respect of their grief has decided to extend one week until Friday September 1 the official decision of @Tyson_Fury regarding his status as heavyweight @trboxing @frankwarren_tv pic.twitter.com/iNI8dRpOz9 — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) August 26, 2022

"WBC, визнаючи що відбулася в сім'ї Ф'юрі трагедія (смерть двоюрідного брата Тайсона. – прим. LB.ua) і з огляду на їхнє горе, вирішив відстрочити на один тиждень, до п'ятниці (2 вересня) офіційне рішення Тайсона Ф'юрі щодо його статусу чемпіона в суперважкій вазі" (у Twitter п'ятниця помилково вказана, як 1 вересня).

Раніше боксер залишив вакантним титул журналу The Ring, яким тепер володіє українець Олександр Усик (20-0, 13 KO), та повідомив про наміри покинути ринг.

Раніше Ф’юрі повідомив, що хоче £125 млн за бій з Усиком.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив Усика орденом За заслуги І ступеня.