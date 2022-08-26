США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
ГоловнаСпорт

Українські клуби вже заробили у єврокубках сезону-2022/23 понад €28 мільйонів

Призові – суворо регламентовані.

Українські клуби вже заробили у єврокубках сезону-2022/23 понад €28 мільйонів

Після завершення кваліфікаційного етапу трьох єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій визначилась сума призових, які заробили українські клуби.

У підсумку, українські клуби вже заробили 28,31 мільйона євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також