Українські клуби вже заробили у єврокубках сезону-2022/23 понад €28 мільйонів

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Після завершення кваліфікаційного етапу трьох єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій визначилась сума призових, які заробили українські клуби.

У підсумку, українські клуби вже заробили 28,31 мільйона євро.