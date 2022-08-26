Українські клуби вже заробили у єврокубках сезону-2022/23 понад €28 мільйонів

Після завершення кваліфікаційного етапу трьох єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій визначилась сума призових, які заробили українські клуби.
- "Ворскла", яка поступилася за сумою двох матчів АІКу у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, гарантувала собі 450 тисяч євро, інформує Sportarena.com. З них 100 тисяч УЄФА виплачує клубам за участь у кожному з раундів відбору, плюс – 350 тисяч євро – за участь у другому раунді кваліфікації.
- "Зоря" зупинилася на третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій, програвши "Університаті". Саме потрапляння на цю стадію відбору гарантувало луганському клубу 550 тисяч євро + 100 тисяч євро виплачує УЄФА за виступ на кожному етапі. Разом: 650 тисяч.
- "Дніпро-1", вилетівши в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи від АЕКа, перемістився до групового етапу Ліги конференцій. За виступ на цьому етапі третього за значимістю єврокубку дніпровці гарантовано отримують 2,94 мільйона євро.
- "Динамо", не зумівши у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів обіграти "Бенфіку", єврокубкову осінь проведе у Лізі Європи. Але за липень-серпень біло-сині вже заробили 8,63 мільйона євро. 5 мільйонів Динамо гарантовано отримає за вихід у плей-оф кваліфікації ЛЧ, 3,63 – за потрапляння до групи Ліги Європи. Крім того, команді належать виплати від УЄФА за клубний рейтинг.
- "Шахтар", який стартує одразу з групового етапу Ліги чемпіонів, гарантовано може розраховувати на 15,64 мільйона євро. Ще будуть маркетингові виплати клубу.
У підсумку, українські клуби вже заробили 28,31 мільйона євро.