"Динамо" та "Дніпро-1" дізналися суперників за груповим етапом єврокубків

У Стамбулі пройшло жеребкування групового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій.
Суперником "Динамо" за квартетом В Ліги Європи став нещодавній суперник киян із кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів турецький "Фенербахче", французький "Ренн", а також кривдник "Дніпра-1" за раундом плей-оф кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК.
Своєю чергою, у Лізі конференцій УЄФА жереб звів "Дніпро-1" в одну групу з нідерландським АЗом, кіпрським "Аполлоном" та клубом з Ліхтенштейну "Вадуцем".
Зазначимо, що груповий етап обох турнірів розпочнеться 8 вересня та закінчиться 3 листопада.