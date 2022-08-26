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"Динамо" та "Дніпро-1" дізналися суперників за груповим етапом єврокубків

У Стамбулі пройшло жеребкування двох турнірів УЄФА.

"Динамо" та "Дніпро-1" дізналися суперників за груповим етапом єврокубків
Фото: уєфа

У Стамбулі пройшло жеребкування групового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій.

Суперником "Динамо" за квартетом В Ліги Європи став нещодавній суперник киян із кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів турецький "Фенербахче", французький "Ренн", а також кривдник "Дніпра-1" за раундом плей-оф кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК.

Своєю чергою, у Лізі конференцій УЄФА жереб звів "Дніпро-1" в одну групу з нідерландським АЗом, кіпрським "Аполлоном" та клубом з Ліхтенштейну "Вадуцем".

Зазначимо, що груповий етап обох турнірів розпочнеться 8 вересня та закінчиться 3 листопада.

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