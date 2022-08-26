Україна впала ще нижче в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Невдачі "Динамо" та "Дніпра-1" на тижні не могли не позначитися на загальній позиції України.

Дві українські команди зазнали фіаско у матчах єврокубків у мід-вік - "Динамо" на виїзді поступилося португальській "Бенфіці" (0:3) у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а "Дніпро-1" на аналогічній стадії Ліги Європи зазнав поразки з аналогічним рахунком від кіпрського клубу АЕК.

В України залишилося 1.900 балів за поточний сезон та у п'ятирічному рейтингу 25.700 пунктів.

Це призвело до падіння з 14-го на 16-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА – нашу країну одразу обігнали Чехія та Швейцарія.

Ця позиція призведе до зниження представництва в єврокубках з 5 до 4 команд (одна у кваліфікації ЛЧ та три у відборі до Ліги конференцій). Однак у перспективі Україна може обігнати дискваліфіковану з єврокубків Росію, що, як мінімум, поверне 15-ту позицію, яка дає право виставити 5 команд.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2023. Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25).

Нагадаємо, у групових раундах єврокубків Україну представлятимуть 3 команди, які рівномірно розподілені за турнірами: Шахтар (Ліга чемпіонів), Динамо (Ліга Європи) та Дніпро-1 (Ліга конференцій).