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Українця Касьянова обрано у Комітет Європейської асоціації легкої атлетики

Нардепа Ольгу Саладуху не обрали.

Українця Касьянова обрано у Комітет Європейської асоціації легкої атлетики
Олексій Касьянов
Фото: скрін відео

Український багатоборець, призер чемпіонату Європи Олексій Касьянов увійшов до Комітету Європейської асоціації легкої атлетики на 2022-2026 роки, повідомляє xsport.ua.

Обрання комісії спортсменів сталося під час Мультиспортивного чемпіонату Європи в Мюнхені.

На першій стадії голосування Касьянов не був обраний до комісії. Були обрані згідно з гендерною пропорційністю Томас Роллер (Німеччина), Мілан Трайкович (Кіпр), Крістіан Гансен (Данія), Леа Шпрунгер (Швейцарія), Івет Лалова (Болгарія) і Алессіо Трост (Італія).

Потім спортсмени і президент Європейської легкої атлетики Добромир Карамарінов вирішили доповнити комісію ще двома спортсменами: разом із Касьяновим в комісію потрапила Ашей Філіп з Великобританії.

Відзначимо, що серед жінок претенденткою також була українка Ольга Саладуха.

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