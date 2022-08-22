Україні не вистачило одного "золота", щоб потрапити в топ-10 медального заліку Мультиспортивного ЧЄ-2022

Напередодні у Мюнхені завершився другий в історії Мультиспортивний чемпіонат Європи.

До програми об'єднаного чемпіонату входили змагання з 9 видів спорту: легка атлетика, пляжний волейбол, велоспорт, спортивна гімнастика, веслування на байдарках та каное, академічне веслування, скелелазіння, настільний теніс, тріатлон.

Збірної України здобула 22 медалі (5 золотих, 8 срібних, 9 бронзових) і посіла 11-те місце у медальному заліку.

Нагадаємо, в останній день змагань Ярослава Магучіх завоювала перше в історії України "золото" чемпіонату Європи в жіночих стрибках у висоту.

Додамо, що на дебютному Мультиспортивному Євро-2018 збірна України здобула 26 нагород, 8 з яких золоті, посівши у підсумку восьме місце у медальному заліку серед 53 країн континенту.