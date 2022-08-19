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Проценко завоював першу медаль України в легкій атлетиці на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022

У Мюнхені триває II Мультиспортивний Євро.

Проценко завоював першу медаль України в легкій атлетиці на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022
Андрій Проценко та Джанмарко Тамбері
Фото: EPA/UPG

У Мюнхені проходить другий в історії Мультиспортивний чемпіонат Європи.

Напередодні Андрій Проценко з результатом 2,27 м завоював бронзову медаль у секторі для стрибків у висоту.

34-річний уродженець Херсона трьома сантиметрами поступився переможцю турніру італійцю Джанмарко Тамбері.

Ще один українець Олег Дорощук завершив змагання на четвертому місці.

Додамо, що ця медаль Проценка є дебютною для збірної України на цьому чемпіонаті в легкій атлетиці. До цього українці завойовували 7 нагород: в академічному і параакадемічному веслуванні, у швидкісному скелелазінні і велоспорті.

Додамо, що на дебютному Мультиспортивному Євро-2018, який проводився у двох країнах: Німеччині та Шотландії, збірна України здобула 26 нагород, 8 з яких золоті, посівши у підсумку восьме місце у медальному заліку серед 53 країн континенту.

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