Проценко виграв першу для України медаль на ЧС з легкої атлетики в Юджині

Андрій був третім у секторі для стрибків у висоту.

В американському Юджині триває XYIII чемпіонат світу з легкої атлетики, що проводиться під егідою World Athletics.

Минулий вечір приніс збірній України першу нагороду цієї першості – бронзову. Її завоював Андрій Проценко в секторі для стрибків у висоту.

У кваліфікації Проценко подолав позначку у 2.30 м, що стало його найкращим результатом сезону. Проте у фіналі він покращив своє досягнення.

Андрій послідовно взяв 2.19 м - 2.24 - 2.27 - 2.30, витративши на кожен стрибок різну кількість спроб, і нарешті з першої спроби подолав планку на висоті 2.33 м.

Підкорити висоту 2.35 м українцю не вдалося, хоча він використав на неї дві спроби - спробу, що залишилася, він переніс на висоту 2.37 м, але підкорити її не зумів.

Чемпіоном світу став катарець Мутаз Есса Баршім (2.37 м). Друге місце дісталося Сан Хеку (2.35 м) з Південної Кореї.

Зазначимо, що катарець захистив титули чемпіона світу, завойовані на попередніх першостях у 2017 та 2019 роках.

Додамо, що для Андрія ця медаль стала дебютною на світових першостях, як і для збірної України на цьому чемпіонаті.