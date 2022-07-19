Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
ГоловнаСпорт

Проценко виграв першу для України медаль на ЧС з легкої атлетики в Юджині

Андрій був третім у секторі для стрибків у висоту.

Проценко виграв першу для України медаль на ЧС з легкої атлетики в Юджині
Андрій Проценко
Фото: AFP

В американському Юджині триває XYIII чемпіонат світу з легкої атлетики, що проводиться під егідою World Athletics.

Минулий вечір приніс збірній України першу нагороду цієї першості – бронзову. Її завоював Андрій Проценко в секторі для стрибків у висоту.

У кваліфікації Проценко подолав позначку у 2.30 м, що стало його найкращим результатом сезону. Проте у фіналі він покращив своє досягнення.

Андрій послідовно взяв 2.19 м - 2.24 - 2.27 - 2.30, витративши на кожен стрибок різну кількість спроб, і нарешті з першої спроби подолав планку на висоті 2.33 м.

Підкорити висоту 2.35 м українцю не вдалося, хоча він використав на неї дві спроби - спробу, що залишилася, він переніс на висоту 2.37 м, але підкорити її не зумів.

Чемпіоном світу став катарець Мутаз Есса Баршім (2.37 м). Друге місце дісталося Сан Хеку (2.35 м) з Південної Кореї.

Зазначимо, що катарець захистив титули чемпіона світу, завойовані на попередніх першостях у 2017 та 2019 роках.

Додамо, що для Андрія ця медаль стала дебютною на світових першостях, як і для збірної України на цьому чемпіонаті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також