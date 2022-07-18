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Гол Яремчука у ворота клубу АПЛ допоміг "Бенфіці" виграти перший трофей у сезоні

Українець забив гол у ворота "Фулгема". 

Фото: Isabel Cutileiro / SL Benfica

В Алгарві на однойменному стадіоні за приз традиційного передсезонного Troféu do Algarve зустрілися "Бенфіка" та новачок цього сезону АПЛ лондонський "Фулгем".

Зустріч завершилася розгромною перемогою португальського клубу – 5:1.

Свій внесок у завоювання першого у сезоні трофея вніс і український форвард "орлів" Роман Яремчук. З'явившись на полі після перерви, Роман вже на 57-й хвилині відзначився забитим голом, довівши рахунок у матчі до 4:0.

Нагадаємо, минулий сезон став для Яремчука першим у лісабонському клубі. Українець забив 9 м'ячів та зробив 6 асистів у 43 матчах.

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