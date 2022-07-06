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Гравець "Шахтаря" прилетів до Лондона на медогляд у клуб АПЛ

Манор Соломон близький до підписання договору з "Фулгемом".

Гравець "Шахтаря" прилетів до Лондона на медогляд у клуб АПЛ
Манор Соломон
Фото: shakhtar.com

Вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон прибув до столиці Великобританії, де сьогодні на тренувальній базі клубу "Фулгем" у передмісті Лондона Нью-Малдені пройшов медогляд.

Очікується, що вже завтра 22-річний ізраїльтянин підпише з англійським клубом контракт. Він приєднається до новачка АПЛ на один сезон на правах оренди, скориставшись правилами ФІФА щодо припинення договорів легіонерів УПЛ.

Чинний контракт Соломона з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2023 року. За "Шахтар" він відіграв 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 голи та віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що "Лаціо" оголосив про перехід Маркоса Антоніо.

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