Гравець "Шахтаря" прилетів до Лондона на медогляд у клуб АПЛ

Вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон прибув до столиці Великобританії, де сьогодні на тренувальній базі клубу "Фулгем" у передмісті Лондона Нью-Малдені пройшов медогляд.

Fulham updates. Manor Solomon is in London in order to undergo medical tests today then sign contract on a one-year loan after many twists - finally done. ⚪️⚫️🛩 #Fulham



Fulham also preparing contracts for Andreas Pereira. Done deal for £10m fee plus add-ons, three year deal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022

Очікується, що вже завтра 22-річний ізраїльтянин підпише з англійським клубом контракт. Він приєднається до новачка АПЛ на один сезон на правах оренди, скориставшись правилами ФІФА щодо припинення договорів легіонерів УПЛ. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Чинний контракт Соломона з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2023 року. За "Шахтар" він відіграв 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 голи та віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що "Лаціо" оголосив про перехід Маркоса Антоніо.