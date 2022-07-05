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У FIAS відкинули рекомендації МОК і дозволили російським самбістам виступати на міжнародних турнірах

Росіяни з 3 березня виступають під нейтральним статусом.

У FIAS відкинули рекомендації МОК і дозволили російським самбістам виступати на міжнародних турнірах
Фото: FIAS

Російським самбістам дозволили виступати на міжнародних турнірах під нейтральним статусом. Про це заявив перший віцепрезидент Міжнародної федерації самбо (FIAS) Сергій Єлісєєв, який також очолює російську федерацію.

"Так, на нас був певний тиск. Були рекомендації МОК когось допускати до стартів, когось ні, але всі наші федерації висловилися за те, щоб не змішувати спорт з політикою", - цетує Єлісєєва xsport.ua.

"Росіяни візьмуть участь і в чемпіонаті світу з пляжного самбо в серпні в Ізраїлі, і в об'єднаному чемпіонаті Європи в Сербії, і в молодіжному чемпіонаті світу в жовтні в Єревані, і, безумовно, у дорослому чемпіонаті світу, який пройде напередодні дня самбо в Киргизстані, підготовка до турніру йде, все вже підтвердили свою участь в змаганнях", - заявив функціонер.

Відзначимо, що росіяни з 3 березня виступають під нейтральним статусом.

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