Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в чвертьфінал Wimbledon

В 1/8 фіналу Вімблдону в парному розряді українка Людмила Кіченок разом із латвійською тенісисткою Оленою Остапенко здобули вольову перемогу над господарками кортів Хезер Вотсон та Херріет Дарт 5:7, 6:4, 6:2.

Матч тривав дві з чвертю години.

За цей час україно-латвійський дует реалізував 6 брейк-пойнтів з вісімнадцяти, зробив 2 ейси та припустився 9 подвійних помилок при подачі.

Британська пара тричі подала навиліт, припустилися двох "подвійних" та зробила 4 брейки.

Додамо, що це дев’ята поспіль перемога для Остапенко та Кіченок на трав’яному покритті.

За право зіграти в півфіналі Людмила та Єлена зустрінуться з Сюко Аоямою (Японія) та Чжань Хаоцинь (Тайвань).

Зустріч відбудеться завтра.