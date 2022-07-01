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Надія Кіченок вийшла в третє коло Вімблдону в парі

Надія Кіченок вийшла в третє коло Вімблдону в парі

Надія Кіченок вийшла в третє коло Вімблдону в парі
Надія Кіченок
Фото: WTA

Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася до третього кола парного розряду Вімблдону.

У матчі другого кола українка в дуеті з румункою Ралукою Олару здобули вольову перемогу над господарками кортів Алісією Барнетт та Олівією Ніколс, які отримали вайлд-кард від організаторів – 3:6, 6:4, 7:6(10-5).

Далі по сітці інтернаціонального дуету - переможниці матчу Вікторія Голубич/Каміла Осоріо – Еліза Мертенс/Чжан Шуай.

Також у третій раунд Вімблдону може вийти рідна сестра Надії – Людмила, якщо завтра в парі з латвійською тенісисткою Оленою Остапенко переможуть дует Демі Схюрс/Аріанна Хартоно.

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