Луческу розчарувало ставлення великих європейських клубів до допомоги Україні

Коуч "Динамо" вважає, що можна було б провести більше благодійних матчів.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу незадоволений тією кількістю благодійних матчів, яку "біло-сині" провели напередодні старту сезону. І вважає, що в цьому є провина великих європейських клубів.

"Футбол – це зв'язок, який передає ідею миру. Ми вже бачили це під час пандемії COVID-19: навіть без глядачів на трибунах усі були стурбовані. Під час нашого благодійного туру люди, не важливо, чи є вона вболівальниками, чи ні, протестують проти війни, допомагають нужденним", - цитує румунського фахівця dynamomania.com. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Ми маємо бути прихильниками миру. Якщо ви демонструєте своє ставлення на вулиці, то в кращому випадку ви трохи промайнете по ТБ. Якщо все це відбувається на стадіоні, то це буде 90 хвилин у прямому ефірі.

Ми ніколи не зможемо зробити достатньо для миру. Знаєте, мене розчарувало ставлення європейських великих клубів. Вони могли допомогти Україні благодійними матчами, але дехто відмовився від цього", - висловив своє невдоволення Луческу.