Три українки вибороли медалі на етапі Діамантової ліги в секторі для стрибків

У Стокгольмі пройшов черговий етап Діамантової Ліги.
У секторі для стрибків у довжину другий результат показала Марина Бех-Романчук.
Українці не вистачило лише 6 см, щоб випередити переможницю етапу британку Лоррейн Юген.
Замкнула п'єдестал господарка змагань Гадді Санья.
Додамо, що ця медаль стала для Бех-Романчук четвертою в нинішньому сезоні Діамантової ліги. Раніше українка виграла етап у Римі та здобула срібло в Бірмінгемі. Також вона стала другою у потрійному стрибку в Досі.
Легка атлетика. Діамантова ліга, стрибки у довжину. Стокгольм.
- Лоррейн Юген (Великобританія) - 6,81 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) - 6,76 м
- Гадді Санья (Швеція) - 6,74 м.
Також зі срібною медаллю залишає столицю Швеції Юлія Левченко, яка у секторі для стрибків у висоту поступилася лише австралійці Елінор Паттерсон.
Переможниця трьох етапів Діамантової ліги цього сезону Ярослава Магучіх стала лише п'ятою, зупинившись на позначці 1,89 метра. Українка пропустила висоту 1,93 метра, а планка на позначці 1,96 метра їй не підкорилася в жодній із трьох спроб.
Катерина Табашник показала сьомий результат.
Легка атлетика. Діамантова ліга, стрибки у висоту. Стокгольм.
- Елінор Паттерсон (Австралія) - 1,96 м
- Юлія Левченко (Україна) - 1,93 м
- Ірина Геращенко (Україна) - 1,93 м.
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- 5. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,89 м
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- 7. Катерина Табашник (Україна) - 1,85 м.