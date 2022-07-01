Три українки вибороли медалі на етапі Діамантової ліги в секторі для стрибків

У Стокгольмі пройшов черговий етап Діамантової Ліги.

У секторі для стрибків у довжину другий результат показала Марина Бех-Романчук.

Українці не вистачило лише 6 см, щоб випередити переможницю етапу британку Лоррейн Юген.

Замкнула п'єдестал господарка змагань Гадді Санья.

Додамо, що ця медаль стала для Бех-Романчук четвертою в нинішньому сезоні Діамантової ліги. Раніше українка виграла етап у Римі та здобула срібло в Бірмінгемі. Також вона стала другою у потрійному стрибку в Досі.

Легка атлетика. Діамантова ліга, стрибки у довжину. Стокгольм.

Лоррейн Юген (Великобританія) - 6,81 м Марина Бех-Романчук (Україна) - 6,76 м Гадді Санья (Швеція) - 6,74 м.

Також зі срібною медаллю залишає столицю Швеції Юлія Левченко, яка у секторі для стрибків у висоту поступилася лише австралійці Елінор Паттерсон.

Фото: EPA/UPG

Ще одна українка Ірина Геращенко показала аналогічний результат із Юлією, але поступилася землячці за додатковими показниками та виборола "бронзу".

Переможниця трьох етапів Діамантової ліги цього сезону Ярослава Магучіх стала лише п'ятою, зупинившись на позначці 1,89 метра. Українка пропустила висоту 1,93 метра, а планка на позначці 1,96 метра їй не підкорилася в жодній із трьох спроб.

Катерина Табашник показала сьомий результат.

Легка атлетика. Діамантова ліга, стрибки у висоту. Стокгольм.

Елінор Паттерсон (Австралія) - 1,96 м Юлія Левченко (Україна) - 1,93 м Ірина Геращенко (Україна) - 1,93 м.

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5. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,89 м

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