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Усик та Джошуа провели перед реваншем другу битву поглядів у Лондоні

Боксери також взяли участь у пресконференції.

Усик та Джошуа провели перед реваншем другу битву поглядів у Лондоні
Фото: twitter

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) та його майбутній суперник із бою-реваншу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) взяли в Лондоні участь у пресконференції.

Після цього провели битву поглядів.

Нагадаємо, тиждень тому українець та британець зустрічалися на промо майбутнього поєдинку у Саудівській Аравії.

Реванш Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня в Джідді і називатиметься "Лють на Червоному морі".

У першому поєдинку Олександр здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном світу в другій для себе ваговій категорії.

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