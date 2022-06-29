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УЄФА згадав вихід збірної України до чвертьфіналу Євро-2020

Історична для вітчизняного футболу подія відбулася рівно рік тому.

УЄФА згадав вихід збірної України до чвертьфіналу Євро-2020
Автор переможного гола Артем Довбик (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Рік тому, 29 червня 2021 року, збірна України в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 у додатковий час перемогла національну команду Швеції – 2:1 і вперше в історії потрапила до вісімки найсильніших команд континенту.

УЄФА згадав цю подію.

Додамо, що до півфіналу шлях команді Андрія Шевченка перегородила збірна Англії, яка забила 4 "сухі" голи у ворота "жовто-синіх".

Зазначимо, що англійці дійшли до фіналу турніру, де у підсумку в серії пенальті поступилися національній команді Італії.

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