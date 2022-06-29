Історична для вітчизняного футболу подія відбулася рівно рік тому.

Рік тому, 29 червня 2021 року, збірна України в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 у додатковий час перемогла національну команду Швеції – 2:1 і вперше в історії потрапила до вісімки найсильніших команд континенту.

УЄФА згадав цю подію.

📅 #вэтотдень ровно год назад в 1/8 финала ЕВРО-2020 сборная Украины выдала один из самых ярких матчей в своей истории 👇



🇸🇪🆚🇺🇦 1:2

⚽️ Зинченко 27 '

⚽️ Форсберг 43'

⚽️ Довбик 120+1' pic.twitter.com/UGtZefTn2a — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 29, 2022

Додамо, що до півфіналу шлях команді Андрія Шевченка перегородила збірна Англії, яка забила 4 "сухі" голи у ворота "жовто-синіх".

Зазначимо, що англійці дійшли до фіналу турніру, де у підсумку в серії пенальті поступилися національній команді Італії.