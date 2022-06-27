Роналду відреагував на продаж його футболки з автографом на аукціоні на підтримку ЗСУ

Форвард "Манчестера Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на новину про продаж його футболки з домашнього матчу проти України (0:0) у відборі на Євро-2020 на аукціоні на підтримку Збройних сил України.

Футболку з автографом Роналду було продано за 70 тисяч гривень, інформує sportarena.com.

Усі отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю медикаментів для українських військових. Лот на аукціон виставив 14-річний Володимир Романчук із Івано-Франківська.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям знайти найкраще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу із такою акцією. Молюсь за мир", — цитує заяву Роналду Save Ukraine Now.

Нагадаємо, гравці "Манчестера Юнайтед" організували збір грошей на допомогу українським сім'ям.