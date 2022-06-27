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УЄФА заборонив "Шерифу" грати матчі єврокубків у Тирасполі через війну в Україні

Близькість війни до Тирасполя вплинула на таке рішення УЄФА.

УЄФА заборонив "Шерифу" грати матчі єврокубків у Тирасполі через війну в Україні
"Шериф"
Фото: ФК "Шериф"

УЄФА заборонив проводити матчі під своєю егідою на території Придністров'я через війну в Україні, повідомляє пресслужба організації.

УЄФА у своїй заяві наголосив, що їхнє рішення безпосередньо пов'язане з масштабною військовою ескалацією і триватиме безстроково.

Отже, це рішення поширюється на чемпіона Молдови – тираспольський "Шериф". Тепер клубу необхідно надати УЄФА нейтральний стадіон для матчів кваліфікації ЛЧ сезону 2022/23.

Нагадаємо, "Шериф" виграв чемпіонат країни під керівництвом українського фахівця Юрія Вернидуба. З початком війни Вернидуб залишив клуб і вступив до лав ЗСУ, проте днями тренер очолив "Кривбас".

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