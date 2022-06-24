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Вімблдон надасть безкоштовні квитки українським біженцям

Але лише на Middle Sunday.

Вімблдон надасть безкоштовні квитки українським біженцям
Фото: Eurosport

Організатори Вімблдону нададуть безплатні квитки українським біженцям на Middle Sunday, повідомляє Reuters.

Крім того, організатори єдиного в сезоні трав'яного турніру "Великого шолома" пожертвують 250 тисяч фунтів українцям, які постраждали від російського вторгнення в Україну.

Варто відзначити, що Middle Sunday – сьомий день змагань, який традиційно є вихідним. Цього дня матчі турніру зазвичай не проводяться.

Вімблдон-2022 стартує у понеділок, 27 червня. На турнірі виступатимуть чотири українські тенісистки — Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Через російську військову агресію проти України, що здійснюється за підтримки Білорусі, до участі на Вімблдоні не допустили російських та білоруських тенісистів. Через це ATP, WTA та ITF не нараховуватимуть рейтингові очки за виступи на турнірі.

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