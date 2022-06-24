Латвійський тенісний союз заборонив російським та білоруським тенісисткам брати участь у турнірі ITF в Лієпаї

Латвійський тенісний союз відсторонив російських та білоруських тенісисток від участі на турнірі ITF в Лієпаї, повідомляє xsport.ua.

Крім скриншота листа, у якому повідомляється про недопущення росіян та білорусів до будь-яких професійних турнірів у Латвії, повідомляється, що гравці також отримали листи від ITF з проханням знятися з турніру, який стартує 11 липня. Причини їх недопуску не пояснюються.

Напередодні дует українки Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко вийшов в півфінал турніру WTA в Істборні.