Українка Калініна виграла тенісний турнір ITF у Франції

Це найвищий титул тенісистки, виграний не на ґрунті.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№57 WTA) здобула перемогу на турнірі ITF (Міжнародна федерація тенісу) у французькому Нанті.

У матчі за титул українка, посіяна під першим номером, здолала третю сіяну Осеан Доден із Франції (№97 WTA). Француженка не змогла дограти матч, повідомляє sport.ua.

Нант. Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Осеан Доден (Франція) – 7:6(4), 1:0 (відмова)

З нового тижня Калініна встановить найкраще досягнення у світовому рейтингу, піднявшись на 52-у позицію.

Зазначимо, що це найвищий титул українки, виграний не на ґрунті.