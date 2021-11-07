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Українка Калініна виграла тенісний турнір ITF у Франції

Це найвищий титул тенісистки, виграний не на ґрунті.

Українка Калініна виграла тенісний турнір ITF у Франції
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№57 WTA) здобула перемогу на турнірі ITF (Міжнародна федерація тенісу) у французькому Нанті.

У матчі за титул українка, посіяна під першим номером, здолала третю сіяну Осеан Доден із Франції (№97 WTA). Француженка не змогла дограти матч, повідомляє sport.ua.

Нант. Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Осеан Доден (Франція) – 7:6(4), 1:0 (відмова)

З нового тижня Калініна встановить найкраще досягнення у світовому рейтингу, піднявшись на 52-у позицію.

Зазначимо, що це найвищий титул українки, виграний не на ґрунті.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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