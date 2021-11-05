"Аль-Садд" оголосив про перехід Хаві в "Барселону"

Фото: EPA/UPG Хаві

Катарський "Аль-Садд" - нинішній клуб Хаві - оголосив про перехід іспанського фахівця до "Барселони".

У заяві клубу йдеться, що "Барселона" виплатить клаусулу, прописану в контракті іспанця.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

Найближчим часом Хаві вилетить до Іспанії, щоб завершити своє нове призначення.

Хаві призначили головним тренером "Аль-Садда" у 2019 році. За цей час клуб виграв титул чемпіона Катару та два національні кубки.

На "Ноу Камп" Хаві замінить Рональда Кумана, звільненого в жовтні. Командою тимчасово керує Серхі Бархуан, під керівництвом якого команда зіграла два матчі: нічия в Ла Лізі з "Алавесом" (1:1) і виграш у "Динамо" в Лізі чемпіонів (1:0).