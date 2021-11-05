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"Аль-Садд" оголосив про перехід Хаві в "Барселону"

Залишились формальності.

Хаві
Фото: EPA/UPG
Хаві

Катарський "Аль-Садд" - нинішній клуб Хаві - оголосив про перехід іспанського фахівця до "Барселони".

У заяві клубу йдеться, що "Барселона" виплатить клаусулу, прописану в контракті іспанця.

Найближчим часом Хаві вилетить до Іспанії, щоб завершити своє нове призначення.

Хаві призначили головним тренером "Аль-Садда" у 2019 році. За цей час клуб виграв титул чемпіона Катару та два національні кубки.

На "Ноу Камп" Хаві замінить Рональда Кумана, звільненого в жовтні. Командою тимчасово керує Серхі Бархуан, під керівництвом якого команда зіграла два матчі: нічия в Ла Лізі з "Алавесом" (1:1) і виграш у "Динамо" в Лізі чемпіонів (1:0).

Григорій МухінГригорій Мухін
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