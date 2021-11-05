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Левандовського визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Форвард "Баварії" відзначився хеттриком у матчі проти "Бенфіки".

Роберт Левандовскі
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовскі

Нападника "Баварії" Роберта Левандовського визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

33-річний польський легіонер мюнхенців зробив хеттрик та віддав гольову передачу у матчі з "Бенфікою" (5:2). При цьому Роберт мав можливість зробити покер, але не реалізував пенальті.

На індивідуальну нагороду також претендували форварди: "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду (дубль у грі з "Аталантою" – 2:2), "Ювентуса" Пауло Дібала (дубль та результативний пас у матчі із "Зенітом" – 4:2), а також хавбек "Спортингу" Педру Гонсалвеш, на рахунку якого також два голи у грі з "Бешикташем" (4:0).

Григорій МухінГригорій Мухін
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