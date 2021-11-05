Фото: EPA/UPG Роберт Левандовскі

Нападника "Баварії" Роберта Левандовського визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

33-річний польський легіонер мюнхенців зробив хеттрик та віддав гольову передачу у матчі з "Бенфікою" (5:2). При цьому Роберт мав можливість зробити покер, але не реалізував пенальті.

На індивідуальну нагороду також претендували форварди: "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду (дубль у грі з "Аталантою" – 2:2), "Ювентуса" Пауло Дібала (дубль та результативний пас у матчі із "Зенітом" – 4:2), а також хавбек "Спортингу" Педру Гонсалвеш, на рахунку якого також два голи у грі з "Бешикташем" (4:0).