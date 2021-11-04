У вівторок і середу відбулися 16 матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками яких УЄФА визначив претендентів на звання найкращого гола туру.

До номінантів включили і гол Каріма Бензема у ворота донецького "Шахтаря". Фахівці наголосили на чіткості проведеної мадридцями комбінації.

На нагороду також претендує форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду, гол якого підбив підсумок першого тайму протистояння з "Аталантою" (2:2).

У номінацію також потрапили влучні удари нападника "Баварії" Роберта Левандовського у ворота "Бенфіки" (5:2) і його колеги з "Вольфсбурга" Лукаса Нмечі, який відзначився переможним голом у матчі із "Зальцбургом" (2:1).