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Гол у ворота "Шахтаря" претендує на звання найкращого у четвертому турі Ліги чемпіонів

УЄФА назвав квартет номінантів на звання автора найкращого гола тижня.

У вівторок і середу відбулися 16 матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками яких УЄФА визначив претендентів на звання найкращого гола туру.

До номінантів включили і гол Каріма Бензема у ворота донецького "Шахтаря". Фахівці наголосили на чіткості проведеної мадридцями комбінації.

На нагороду також претендує форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду, гол якого підбив підсумок першого тайму протистояння з "Аталантою" (2:2).

У номінацію також потрапили влучні удари нападника "Баварії" Роберта Левандовського у ворота "Бенфіки" (5:2) і його колеги з "Вольфсбурга" Лукаса Нмечі, який відзначився переможним голом у матчі із "Зальцбургом" (2:1).

Григорій МухінГригорій Мухін
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