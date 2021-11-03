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Роналду оновив рекорд забитих м'ячів у Лізі чемпіонів

Кріштіану врятував "червоних дияволів" від фіаско у Бергамо.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

У рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Аталанта" Руслана Малиновського в Бергамо приймала "Манчестер Юнайтед".

Гостросюжетний поєдинок завершився внічию – 2:2.

Гості двічі були в ролі наздоганяючих та двічі їх рятував Кріштіану Роналду.

Рахунок було відкрито на 12-й хвилині, коли після нескладного удару Йосипа Ілічіча грубої помилки припустився Давид Де Хеа – 1:0.

На 45+2 хвилині гості розіграли філігранну комбінацію, яка завершилася влучним ударом Роналду – 1:1.

На тій же 12-й хвилині, але вже в другій половині зустрічі господарі знову вийшли вперед – після тривалого перегляду VAR судді все ж таки зарахували раніше скасований через офсайд гол Дувана Сапати – 2:1.

Але гостям знову на 2-й компенсованій хвилині вдалося знову зрівняти рахунок, і знову це зробив Кріштіану - 2:2.

Таким чином, португалець не лише зумів залишити свою команду на вершині турнірної таблиці групи F, а й оновив рекорд Ліги чемпіонів із забитих м'ячів. На рахунку CR7 стало 139 голів, забитих у головному клубному євротурнірі.

Крім того, Роналду, оформивши дубль, встановив клубний рекорд - португалець, у віці 36 років і 270 днів, став найстаршим гравцем "червоних дияволів", який забив 2+ голи в одному матчі ЛЧ.

До речі, Малиновський у цьому матчі на полі так і не з'явився.

Огляд матчу "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед".

Григорій МухінГригорій Мухін
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