Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Аталанта" Руслана Малиновського в Бергамо приймала "Манчестер Юнайтед".

Гостросюжетний поєдинок завершився внічию – 2:2.

Гості двічі були в ролі наздоганяючих та двічі їх рятував Кріштіану Роналду.

Рахунок було відкрито на 12-й хвилині, коли після нескладного удару Йосипа Ілічіча грубої помилки припустився Давид Де Хеа – 1:0.

На 45+2 хвилині гості розіграли філігранну комбінацію, яка завершилася влучним ударом Роналду – 1:1.

На тій же 12-й хвилині, але вже в другій половині зустрічі господарі знову вийшли вперед – після тривалого перегляду VAR судді все ж таки зарахували раніше скасований через офсайд гол Дувана Сапати – 2:1.

Але гостям знову на 2-й компенсованій хвилині вдалося знову зрівняти рахунок, і знову це зробив Кріштіану - 2:2.

Таким чином, португалець не лише зумів залишити свою команду на вершині турнірної таблиці групи F, а й оновив рекорд Ліги чемпіонів із забитих м'ячів. На рахунку CR7 стало 139 голів, забитих у головному клубному євротурнірі.

Крім того, Роналду, оформивши дубль, встановив клубний рекорд - португалець, у віці 36 років і 270 днів, став найстаршим гравцем "червоних дияволів", який забив 2+ голи в одному матчі ЛЧ.

2 – Cristiano Ronaldo (36y & 270d) is the oldest player to score 2+ goals in a single game for Manchester United in European competition. Evergreen. #ATAMUN — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2021

До речі, Малиновський у цьому матчі на полі так і не з'явився.

Огляд матчу "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед".