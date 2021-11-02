Чотири пояси в суперважкій вазі знову в Україні.

34-річному українському чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО) нарешті надіслали пояси, які він завоював у поєдинку з 31-річним британцем Ентоні Джошуа (24-2 , 22 КО).

"Пояси тут. Це не крузервейт", - прокоментував Олександр нове відео.

Нагадаємо, поєдинок Джошуа-Усик відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні. Український боксер здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

Додамо, що британець активував пункт у контракті того бою про обов'язковий реванш.