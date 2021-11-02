Форвард "Динамо" та збірної України жорстко висловився про гей-паради

Наприкінці минулого місяця футболіст австралійського клубу "Аделаїда" Джошуа Кавалло першим із чинних футболістів здійснив камінг-аут.

Багато європейських грандів підтримали 21-річного гравця, відзначивши сміливість Кавалло за такий крок.

Своєю думкою з цього приводу поділився форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін.

Зокрема, Артем в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ висловився щодо проведення гей-парадів і пропаганди ЛГБТ-спільноти.

Форвард заявив, що він категорично проти будь-яких проявів гомосексуальних стосунків.

"Чи я підтримую гей-паради?

Ні, звичайно. Це ненормально. Людей з нетрадиційною орієнтацією в принципі не повинно бути. Є хлопчики і є дівчатка - все", - переконаний Бєсєдін.

"Ось я відновлювався в Іспанії. Реально, люди "женуть". У нас усе по-божеськи в цьому плані, а там їх купа, ходять за ручку… Реально, я не можу на це дивитися. По-перше, у мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на пі****сів. Хлопчик із хлопчиком йдуть за ручку - це вони "не женуть"?" - запитує футболіст.