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Офіційно підтверджено наступний бій Василя Ломаченка

І наступний суперник – Річард Коммі.

Офіційно підтверджено наступний бій Василя Ломаченка
Василь Ломаченко
Фото: Top Rank

Промоутерська компанія TopRank офіційно оголосила про те, що поєдинок Василя Ломаченко із Річардом Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку, повідомляє BoxingScene.

Для українця це буде другий бій після втрати чемпіонських поясів у поєдинку проти Теофімо Лопеса.

Нагадаємо, влітку Василь переміг Масайосі Накатані.

Раніше не виключалося, що після бою з Коммі український боксер все ж таки зможе вийти на реванш проти Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси проти Джорджа Камбососа.

34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог і тричі поступився. Зокрема він, як і Ломаченко, програв Лопесу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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