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"Наполі" у матчі з двома вилученнями повторив клубний рекорд у Серії А

Неаполітанці у чемпіонаті йдуть без програшу.

"Наполі" у матчі з двома вилученнями повторив клубний рекорд у Серії А
"Наполі"
Фото: EPA/UPG

У рамках 11 туру чемпіонату Італії "Наполі" здобув мінімальну гостьову перемогу над "Салернітаною" - 1:0. М'яч, який вирішив долю поєдинку, на 61-й хвилині забив Петро Зелінський.

Додамо, що команди догравали матч у неповних складах – на 70-й хвилині пряму червону картку отримав хавбек господарів Григоріс Кастанос, а через 7 хвилин його приклад наслідував захисник гостей Каліду Кулібалі.

Ця перемога стала для підлеглих Лучано Спаллетті 10-ою у стартових 11-ти матчах Серії А і, таким чином, неаполітанський клуб вдруге у своїй історії показав такий результат.

Вперше Azzurri таке вдавалося в сезоні-2017/18, коли вони зрештою фінішували другими, поступившись "Ювентусу" 4-ма очками.

Додамо, що таким же стартом можуть похвалитися ще три клуби Серії А – "Ювентус" (Двічі), "Рома" та "Мілан".

На даний момент у чемпіонаті Італії двовладдя – по 31 очку набрали "Наполі" та "Мілан".

Огляд матчу "Салернітана" - "Наполі".

Григорій МухінГригорій Мухін
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