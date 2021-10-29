Леонід Станіславський у чудовій спортивній формі.

Фото: ITF

В академії експершої ракетки світу Рафаеля Надаля на Мальорці відбулася дружня зустріч засновника академії та 97-річного харків'янина Леоніда Станіславського.

Фото: ukrinform.ru Леонід Станіславський

Зазначимо, у деяких розіграшах володар сертифікату Guinness World Records найстарішому тенісистові у світі змусив 20-разового переможця турнірів серії "Великого шолома" у скрутне становище.

Додамо, що Станіславський незмінно виходить на корт під безсмертний хіт "We age the champions".