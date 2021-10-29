У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Кабмін перевів Київ у "червону" зону (оновлено)
Кабмін перевів Київ у "червону" зону (оновлено)
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону
Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
ГоловнаСпорт

Надаль провів дружній поєдинок на корті з 97-річним українцем

Леонід Станіславський у чудовій спортивній формі.

Фото: ITF

В академії експершої ракетки світу Рафаеля Надаля на Мальорці відбулася дружня зустріч засновника академії та 97-річного харків'янина Леоніда Станіславського.

Леонід Станіславський
Фото: ukrinform.ru
Леонід Станіславський

Зазначимо, у деяких розіграшах володар сертифікату Guinness World Records найстарішому тенісистові у світі змусив 20-разового переможця турнірів серії "Великого шолома" у скрутне становище.

Додамо, що Станіславський незмінно виходить на корт під безсмертний хіт "We age the champions".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також