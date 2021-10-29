В академії експершої ракетки світу Рафаеля Надаля на Мальорці відбулася дружня зустріч засновника академії та 97-річного харків'янина Леоніда Станіславського.
Зазначимо, у деяких розіграшах володар сертифікату Guinness World Records найстарішому тенісистові у світі змусив 20-разового переможця турнірів серії "Великого шолома" у скрутне становище.
https://t.co/XzliZXwDYo pic.twitter.com/VOySHgXnCt— Tanika (@SitTanyusha) October 29, 2021
Додамо, що Станіславський незмінно виходить на корт під безсмертний хіт "We age the champions".
Leonid Stanislavskyi 🤝 @RafaelNadal— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021
At 97 years old, Leonid is recognised as the oldest competitive tennis player in the world. Recently, his dreams came true when he met his hero at the @rnadalacademy 😍 pic.twitter.com/Cmjv64iDlE