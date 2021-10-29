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Еріксену, у якого зупинилося серце в матчі Євро-2020, заборонено тренуватися в Італії

"Інтер" думає над продажем данця.

Еріксену, у якого зупинилося серце в матчі Євро-2020, заборонено тренуватися в Італії
Крістіан Еріксен
Фото: EPA/UPG

Чемпіон Італії "Інтер" шукає варіанти вирішення ситуації з хавбеком Крістіаном Еріксеном.

Нагадаємо, у данця стався серцевий напад під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії (0:1).

Після того як Еріксену надали першу допомогу і стабілізували, йому встановили кардіодефібрилятор.

В Італії гравцям із серцевими патологіями заборонено тренуватися та брати участь у матчах, повідомляє xsport.ua з посиланням на Football Italia. Якщо пристрій знімуть, це означатиме, що проблем немає і його здоров'я в безпеці. Але якщо дефібрилятор залишиться, то гравця не допустять до тренувального процесу.

Тому наразі повернення півзахисника на поле може відбутися лише в іншому чемпіонаті.

В "Інтері" розглядають продаж 29-річного гравця за кордон, де він зможе безперешкодно тренуватися і виступати.

Григорій МухінГригорій Мухін
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