У рамках 10-го туру Серії А "Ювентус" приймав колишній клуб Роберто Де Дзербі "Сассуоло" та сенсаційно поступився – 1:2.

В ендшпілі першого тайму півзахисник гостей Давіде Фраттезі відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Гол у відповідь довелося чекати аж до 76-ї хвилини, коли Вестон Маккенні протиснув у повітрі візаві і зрівняв рахунок - 1:1.

Туринці всією командою пішли здобувати три очки і, зрештою, не заробили жодного – на 90+5 хвилині гості втекли в контратаку, яка завершилася виходом Максима Лопеса віч-на-віч з голкіпером Маттіа Періном – 1:2.

"Ювентус" призупинив своє сходження турнірною таблицею, втративши у двох останніх турах 5 очок.

Відрив підопічних Массімо Алегрі від лідера "Мілана" зріс до 12 очок.

У свою чергу "Сассуоло" до очка скоротив відставання від "Ювентуса".

Огляд матчу "Ювентус" - "Сассуоло".