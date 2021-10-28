Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
ГоловнаСпорт

Колишня команда Де Дзербі сенсаційно обіграла "Ювентус", забивши вирішальний гол за мить до фінального свистка

"Сассуоло" успішно зіграв у Турині.

Колишня команда Де Дзербі сенсаційно обіграла "Ювентус", забивши вирішальний гол за мить до фінального свистка
"Сассуоло"
Фото: EPA/UPG

У рамках 10-го туру Серії А "Ювентус" приймав колишній клуб Роберто Де Дзербі "Сассуоло" та сенсаційно поступився – 1:2.

В ендшпілі першого тайму півзахисник гостей Давіде Фраттезі відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Гол у відповідь довелося чекати аж до 76-ї хвилини, коли Вестон Маккенні протиснув у повітрі візаві і зрівняв рахунок - 1:1.

Туринці всією командою пішли здобувати три очки і, зрештою, не заробили жодного – на 90+5 хвилині гості втекли в контратаку, яка завершилася виходом Максима Лопеса віч-на-віч з голкіпером Маттіа Періном – 1:2.

"Ювентус" призупинив своє сходження турнірною таблицею, втративши у двох останніх турах 5 очок.

Відрив підопічних Массімо Алегрі від лідера "Мілана" зріс до 12 очок.

У свою чергу "Сассуоло" до очка скоротив відставання від "Ювентуса".

Огляд матчу "Ювентус" - "Сассуоло".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також