У рамках 10-го туру Серії А "Аталанта" в Генуї зустрічалася із "Сампдорією" та здобула вольову перемогу – 3:1.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі бергамського клубу та провів на полі 81 хвилину.

Для хавбека збірної України ця гра була сотою за італійський клуб.

Українець перейшов до "Аталанти" влітку 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,7 млн євро. На рахунку 28-річного футболіста вже 80 матчів у Серії А, чотири в Кубку Італії та 16 у Лізі чемпіонів.

У цих поєдинках Маліновський забив 21 гол і зробив 20 результативних передач.

Огляд матчу "Сампдорія" - "Аталанта".