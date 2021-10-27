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Директор Національного антидопінгового центру подав у відставку на тлі звинувачень WADA

Також у відставку пішов його заступник. 

Директор Національного антидопінгового центру подав у відставку на тлі звинувачень WADA
Фото: sports.ru

Директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку на тлі звинувачень WADA у порушенні кодексу організації.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, йдеться у розповсюдженій міністерством заяві. 

"Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому, вже сьогодні, директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек, подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", – наголосив Вадим Гутцайт.

27 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес", у рамках якої було проведено розслідування звинувачень стосовно існування у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, а також в тому, що Національний антидопінговий центр порушив вимоги Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із завчасним попередженням. 

За інформацією ВАДА, операція "Геркулес" не знайшла жодних доказів наявності системного покриття використання допінгу у ФЛАУ, проте були знайдені потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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