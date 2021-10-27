Джошуа заявив, що "вб'є" Усика в реванші

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-2, 22 КО) рішуче налаштований взяти реванш в Олександра Усика (19-0, 13 КО).

У вересні українець завдав Джошуа другої поразки в кар'єрі, відібравши в нього чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF та IBО.

"У моїй голові лише одна думка – війна, вбивство. Маю намір побити цього хлопця і довести його душу до точки, коли він захоче здатися", - сказав Джошуа в інтерв'ю iFL TV.

Для підготовки до реваншу з Усиком британець хоче розширити склад своєї тренерської команди. "Ей Джей" висловив зацікавлення у співпраці з Робертом Гарсією, Верджилом Гантером і Ронні Шилдсом.

Реванш Джошуа та Усика планують провести в березні наступного року.