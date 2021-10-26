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Клуби-співзасновники УХЛ судяться з Федерацією хокею України

Клуби вирішили позбавити її статусу засновника ліги.

Клуби-співзасновники УХЛ судяться з Федерацією хокею України
Фото: uhl.ua

В українському хокеї новий скандал.

Клуби-співзасновники УХЛ подали позов до суду проти Федерації хокею України, щоб позбавити організацію статусу співзасновника ліги, повідомляють на офіційному сайті ліги.

За словами представників клубів, вони вирішили звернутися до суду через тиск Федерації на них.

Сьогодні, 25 жовтня, ФХУ відмовилася проводити заплановані спільні збори через неявку представника "Кременчука". За словами президента Федерації Георгія Зубка, відсутність одного клубу є причиною зриву засідання.

В УХЛ тим часом вважають, що можливість провести збори була, оскільки були 87,5% засновників ліги.

ФХУ поки що ніяк не відповіла представникам ліги на звинувачення.

Конфлікт між УХЛ і ФХУ триває давно. Організації довго не могли домовитися про проведення чемпіонату України-2021/22, але в останній момент дійшли консенсусу.

Нагадаємо, у квітні ФХУ оголосила, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею.

Григорій МухінГригорій Мухін
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