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"Манчестер Юнайтед" звільнить Сольск'яєра цього тижня, - ЗМІ

Уже є кандидат.

"Манчестер Юнайтед" звільнить Сольск'яєра цього тижня, - ЗМІ
Уле-Гуннар Сольск'яєр
Фото: EPA/UPG

Керівництво "Манчестера Юнайтед" має намір найближчим часом звільнити головного тренера команди Уле-Гуннара Сольск'яєра, стверджує Manchester Evening News.

48-річного норвезького фахівця відправлять у відставку ще до наступного матчу команди в Англійській прем'єр-лізі в суботу, 30 жовтня, проти "Тоттенгема".

При цьому повідомляють, що намір очолити МЮ висловив колишній головний тренер "Челсі" та "Інтера" Антоніо Конте.

Нібито з 52-річним італійським фахівцем уже пройшли переговори.

"Червоні дияволи" не можуть перемогти вже в чотирьох матчах чемпіонату Англії поспіль, а в останньому турі команда зазнала принизливої поразки від "Ліверпуля" - 0:5. Загалом манкуніанці програли п'ять із дев'яти останніх ігор.

Григорій МухінГригорій Мухін
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