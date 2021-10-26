"Манчестер Юнайтед" звільнить Сольск'яєра цього тижня, - ЗМІ

Керівництво "Манчестера Юнайтед" має намір найближчим часом звільнити головного тренера команди Уле-Гуннара Сольск'яєра, стверджує Manchester Evening News.

48-річного норвезького фахівця відправлять у відставку ще до наступного матчу команди в Англійській прем'єр-лізі в суботу, 30 жовтня, проти "Тоттенгема".

При цьому повідомляють, що намір очолити МЮ висловив колишній головний тренер "Челсі" та "Інтера" Антоніо Конте.

Нібито з 52-річним італійським фахівцем уже пройшли переговори.

"Червоні дияволи" не можуть перемогти вже в чотирьох матчах чемпіонату Англії поспіль, а в останньому турі команда зазнала принизливої поразки від "Ліверпуля" - 0:5. Загалом манкуніанці програли п'ять із дев'яти останніх ігор.