Уболівальники "Баварії" хочуть зірвати 10-мільйонну спонсорську угоду клубу

Уболівальники "Баварії" виступають проти спонсорської угоди клубу з Qatar Airways, повідомляє Kicker.

Фанати хочуть скасування угоди про співпрацю з катарською авіакомпанією, яка почала діяти у 2018 році.

Цей протест ґрунтується на тому, що Катар, який наступного року проведе ЧС-2022, звинуватили в масових порушеннях прав людини під час підготовки до турніру.

"У Катарі зафіксовано високий рівень корупції у спорті. Працюючи з компанією, що представляє таку державу, "Баварія" активно допомагає відвернути увагу від невдоволення місцевого населення та поширити сучасний космополітичний образ країни", - йдеться в заяві члена клубу Майкла Отта.

За контрактом, "Баварія" отримує 10 млн євро на рік. Сторони уклали угоду на п'ять років.