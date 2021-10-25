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Роналду і Сольск'яєр прокоментували розгромну поразку від "Ліверпуля"

Кріштіану знайшов мужність кількома словами описати програш принциповому супернику.

"Манчестер Юнайтед" зазнав принизливої домашньої поразки від "Ліверпуля" (0:5) у матчі дев'ятого туру Англійської прем'єр-ліги.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Форвард манкуніанців Кріштіану Роналду опублікував у своєму Instagram пост, присвячений результату цієї зустрічі.

"Іноді ми отримуємо не той результат, за який боремося. Іноді рахунок на табло не той, який нам потрібен. За це відповідальні ми і тільки ми, тому що звинувачувати більше нікого", - написав португалець.

"Наші приголомшливі вболівальники вкотре нас підтримали. Вони варті більшого, набагато більшого. Ми повинні домогтися кращих результатів. Час настав!" - переконаний Роналду.

Зазначимо, це був лише другий випадок у 617-матчевої кар'єрі Роналду, коли його команда програла з різницею в 5+ голів. Уперше це сталося в листопаді 2010 року, коли Кріштіану як гравець "Реала" програв "Барселоні" - 0:5.

Зі свого боку головний тренер "червоних дияволів" Уле-Гуннар Сольск'яєр узяв провину на себе.

"Відчуття найгірші. Здавалося, що ми наближаємося до того стану, до якого прагнемо, але в останні тижні ми немов налетіли на цегляну стіну. Ми пропустили багато простих м'ячів, це мене турбує.

Це найскладніша ситуація, в якій мені доводилося опинятися. Я беру відповідальність, вона на мені", - цитує норвезького фахівця ВВС.

Уле-Гуннар Сольск'яєр
Фото: EPA/UPG
Уле-Гуннар Сольск'яєр

Водночас тренер переконаний, що він і команда на правильному шляху.

"Я вірю в себе, ми наближаємося до того, що нам потрібно. Результати останніх тижнів не найкращі. Далі на нас чекають "Тоттенгем", "Аталанта", "Манчестер Сіті". Потрібно правильно налаштуватися.

Час настав. МЮ бувало складно і раніше, але ми завжди знаходили вихід. Ми погано почали цей сезон, натрапили на стіну, але тепер потрібно починати здобувати потрібний результат - і не пропускати", - заявив Уле-Гуннар.

Григорій МухінГригорій Мухін
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