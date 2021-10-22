Колишній головний тренер "Шахтаря" погодив контракт з "Ньюкаслом", - ЗМІ

Паулу Фонсека може переїхати на Туманний Альбіон.

Фото: shakhtar.com

Екстренер донецького "Шахтаря" і "Роми" Паулу Фонсека найближчим часом очолить "Ньюкасл", повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Paulo #Fonseca to #Newcastle as new coach is at the final stage. Ready 3-years contract. No surprise here and confirmed since the last October 12! #transfers #NUFC https://t.co/G1I90fMJFd — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 21, 2021

48-річний португальський фахівець провів переговори з новим керівництвом англійського клубу. Сторони погодили трирічний контракт.

Нагадаємо, минулого тижня клуб з адміністративного центру церемоніального графства Тайн-енд-Вір змінив власників - на місце Майка Ешлі прийшов Інвестиційний фонд Саудівської Аравії.

При саудитах Стів Брюс, який займав посаду головного тренера, не протримався і тижня - в середу було оголошено про його звільнення.

У турнірній таблиці АПЛ "Ньюкасл" іде на передостанньому місці з трьома очками після восьми турів.