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Саудівські власники "Нюкасла" звільнили головного тренера

Стів Брюс не потрібен новим господарям.

Саудівські власники "Нюкасла" звільнили головного тренера
Стів Брюс
Фото: nufc.co.uk

"Ньюкасл" на своєму офіційному сайті оголосив про відставку з посади головного тренера Стіва Брюса. Сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

Брюс тренував "Ньюкасл" з 2019 року, але особливих успіхів не здобув - під його керівництвом "сороки" займали 13-те і 12-те місця в Англійській прем'єр-лізі.

У нинішньому сезоні АПЛ "Ньюкасл" займає передостаннє місце в турнірній таблиці, не здобувши жодної перемоги у восьми турах. Найближчим часом керувати командою буде асистент Брюса Грем Джонс.

Нагадаємо, в жовтні "Ньюкасл" продали Інвестиційному фонду Саудівської Аравії, який зацікавлений у запрошенні більш амбітного тренера.

Григорій МухінГригорій Мухін
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