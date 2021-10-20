Саудівські власники "Нюкасла" звільнили головного тренера

"Ньюкасл" на своєму офіційному сайті оголосив про відставку з посади головного тренера Стіва Брюса. Сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

Брюс тренував "Ньюкасл" з 2019 року, але особливих успіхів не здобув - під його керівництвом "сороки" займали 13-те і 12-те місця в Англійській прем'єр-лізі.

У нинішньому сезоні АПЛ "Ньюкасл" займає передостаннє місце в турнірній таблиці, не здобувши жодної перемоги у восьми турах. Найближчим часом керувати командою буде асистент Брюса Грем Джонс.

Нагадаємо, в жовтні "Ньюкасл" продали Інвестиційному фонду Саудівської Аравії, який зацікавлений у запрошенні більш амбітного тренера.