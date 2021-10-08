Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
ГоловнаСпорт

Роналду став найкращим гравцем місяця в Англійській прем'єр-лізі і повторив рекорд Руні

Для Кріштіану це п'ята така нагорода.

Фото: MUFC

Форварда "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду визнано найкращим гравцем вересня в Англійській прем'єр-лізі.

Для 36-річного португальця це п'ята така нагорода і перша після камбеку на "Олд Траффорд".

Таким чином, CR7 повторив рекорд Вейна Руні за кількістю нагород найкращому гравцеві місяця в АПЛ серед футболістів "червоних дияволів".

Роналду перейшов у "Манчестер Юнайтед" з "Ювентуса" в кінці серпня. Раніше футболіст уже виступав за МЮ з 2003 по 2009 рік.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також