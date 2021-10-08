Для Кріштіану це п'ята така нагорода.

Фото: MUFC

Форварда "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду визнано найкращим гравцем вересня в Англійській прем'єр-лізі. Who else? ✨



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj — Premier League (@premierleague) October 8, 2021

Для 36-річного португальця це п'ята така нагорода і перша після камбеку на "Олд Траффорд".

5 - Cristiano Ronaldo has been named the Premier League Player of the Month for the fifth time in his career, which is now the joint-most by a Manchester United player in the competition, equalling Wayne Rooney (5). Belated. pic.twitter.com/shxGbzXbCz — OptaJoe (@OptaJoe) October 8, 2021

Таким чином, CR7 повторив рекорд Вейна Руні за кількістю нагород найкращому гравцеві місяця в АПЛ серед футболістів "червоних дияволів".

Роналду перейшов у "Манчестер Юнайтед" з "Ювентуса" в кінці серпня. Раніше футболіст уже виступав за МЮ з 2003 по 2009 рік.