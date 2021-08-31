Вартість акцій "Манчестера Юнайтед" злетіла на новині про перехід Роналду

Клуб з "Олд Траффорд" вже відбив частину витрат, понесених за трансфер португальця.

Фото: EPA/UPG Співвласники МЮ Аврам (праворуч) і Джоел Глейзери задоволені

Не тільки емоційний стан фанатів і керівництва "Манчестера Юнайтед", але і економічний стан клубу з "Олд Траффорд" пішов у гору після новини про трансфер португальського форварда Кріштіану Роналду.

За інформацією finance.yahoo.com акції манкуніанців на Нью-йоркській фондовій біржі ажіотажно виросли.

Після закінчення торгової сесії 27 серпня ціна акції МЮ становила 18,29 долара, що на 1,01 долара або 5,84% вище, ніж на момент закриття ринку 26 серпня.

Додамо, що новина про підписання Кріштіану за годину набрала мільйон лайків в твіттері.

Нагадаємо, Роналду вже виступав за "червоних дияволів" з 2003 по 2009 рік. У цей період португалець завоював свій перший з п'яти "Золотих м'ячів".