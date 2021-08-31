У матчі першого кола Відкритого чемпіонату США перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) не зустріла особливого опору з боку канадки Ребеки Маріно (№175 WTA) - 6:2, 6:3.
Матч тривав 1 годину і 4 хвилини.
Відзначимо, для 26-річної уродженки Одеси ця перемога стала вже 70-й в кар'єрі в основній сітці турнірів "Великого шолома".
У наступному раунді українку чекає ще одна Ребекка, на цей раз з Іспанії, – Масарова (№231 WTA).
А ось друга ракетка України Даяна Ястремська (№51 WTA) не змогла пробитися до другого раунду турніру.
У матчі першого кола наша спортсменка у впертій боротьбі поступилася представниці Німеччини Анжелік Кербер (№17 WTA).
Поєдинок тривав дві з половиною години і завершився перемогою німецької тенісистки - 3:6, 6:4, 7:6 (7-5).
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